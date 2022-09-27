Чебан Ерем. Евтен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧебан Ерем. Евтен.

Чебан Ерем. Евтен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чебан Ерем. Евтен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Белецкий уезд, с. Тюрин

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.