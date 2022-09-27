Скулис Аггей Юпат. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкулис Аггей Юпат.

Скулис Аггей Юпат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скулис Аггей Юпат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Борисовский уезд, Холопеничской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.