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Воропаев Сергей Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Воропаев Сергей Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Приамурское генерал-губернаторство, Приморская область, Удский округ, Мариинско-Успенская, с. Кам.-Рыбинска

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