Башилов Ив. Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашилов Ив. Ефим.

Башилов Ив. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Башилов Ив. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Дмитровский уезд, Рогачевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.