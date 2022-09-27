Иконников Ив. Владим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИконников Ив. Владим.

Иконников Ив. Владим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иконников Ив. Владим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Тарусский уезд, Буриновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.