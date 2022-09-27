Семенов Трофим Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Трофим Власов

Семенов Трофим Власов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Семенов Трофим Власов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Нолинский уезд, Чертищевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.