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Попов Моис. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попов Моис. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Головлевская

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