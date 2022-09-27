Гавердовский Ив. Исаев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавердовский Ив. Исаев.

Гавердовский Ив. Исаев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гавердовский Ив. Исаев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Богородицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.