Розе Давид Иоган. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозе Давид Иоган.

Розе Давид Иоган.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Розе Давид Иоган.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Юрьевский уезд, г. Юрьев

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.