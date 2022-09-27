Жулидов Марк Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖулидов Марк Ильин

Жулидов Марк Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жулидов Марк Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Городищенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.