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Авдонин Григ. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Авдонин Григ. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Феняевской

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