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Мицкевич Николай Викентьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мицкевич Николай Викентьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Зельзянская

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