Ляхов Яков Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяхов Яков Иван.

Ляхов Яков Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ляхов Яков Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Каинакской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.