Хлопилин Иван Никоноров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлопилин Иван Никоноров

Хлопилин Иван Никоноров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хлопилин Иван Никоноров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Мещовский уезд, Стреленской, д. Козино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.