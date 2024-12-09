Фролов Тимоф. Фрол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Тимоф. Фрол.

Фролов Тимоф. Фрол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фролов Тимоф. Фрол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Ильгошин., с. Волосково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.