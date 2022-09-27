Белошев Фирс Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелошев Фирс Федор.

Белошев Фирс Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Белошев Фирс Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Новооскольский уезд, Халанской д. Юрьевки.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.