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Шестаков Антон

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шестаков Антон
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тобольский уезд, Малиновск., д. Петровой

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