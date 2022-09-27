Дурейкин Петр Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДурейкин Петр Степ.

Дурейкин Петр Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дурейкин Петр Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Оханский уезд, Вознесенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.