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Петров Иван Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петров Иван Сергеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Камешкирская, с. Лутковс.

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