Кудрявцев Кузьма Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцев Кузьма Петрович

Кудрявцев Кузьма Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кудрявцев Кузьма Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Смоленский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.