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Шевченко Стеф. Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шевченко Стеф. Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Клышкинс., д. Клышки

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