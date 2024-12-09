Трумпицкий Константин Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрумпицкий Константин Ульянович

Трумпицкий Константин Ульянович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трумпицкий Константин Ульянович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Казанский уезд, г. Казани

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.