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Далакъянц Арменак Исаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Далакъянц Арменак Исаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Шушинский уезд, с. Ток

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