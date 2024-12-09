Романов Иван Троф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Иван Троф.

Романов Иван Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Романов Иван Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Катуховской в., д. Ивановка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.