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Козуба Пав. Козм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козуба Пав. Козм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, Дроздовская

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