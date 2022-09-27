Максимов Пав. Панф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Пав. Панф.

Максимов Пав. Панф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Максимов Пав. Панф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Малиновской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.