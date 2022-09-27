Макарцев Герас. Пет. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарцев Герас. Пет.

Макарцев Герас. Пет.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Макарцев Герас. Пет.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Верейской., Горячкино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.