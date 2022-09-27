Мусорин Вас. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусорин Вас. Ив.

Мусорин Вас. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мусорин Вас. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Угловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.