Швец Ефим Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвец Ефим Григорьев

Швец Ефим Григорьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Швец Ефим Григорьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Багиновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.