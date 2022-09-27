Паршин Константин Дем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаршин Константин Дем.

Паршин Константин Дем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Паршин Константин Дем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Хвалынский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.