Юдонов Род. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдонов Род. Федор.

Юдонов Род. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юдонов Род. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Трубчевский уезд, Семячковской д. Кутляк.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.