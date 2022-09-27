Жук Александр Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖук Александр Павл.

Жук Александр Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жук Александр Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Оболонянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.