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Миронов Евсей Трифонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Миронов Евсей Трифонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Юреневская, д. Михайлов.

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