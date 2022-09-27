Потехин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотехин Сергей Иванович

Потехин Сергей Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Потехин Сергей Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, МИхайловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.