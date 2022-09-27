Сиплатов Сем. Дан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиплатов Сем. Дан.

Сиплатов Сем. Дан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сиплатов Сем. Дан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Ст. Максимовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.