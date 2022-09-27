Быстров Григорий Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыстров Григорий Парфенович

Быстров Григорий Парфенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Быстров Григорий Парфенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Вольский уезд, Лопуховская, д. Агарьевки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.