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Юзюк Дм. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юзюк Дм. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Богородский уезд, Васильев., д. Пуршева.

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