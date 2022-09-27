Кочетов Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетов Михаил Константинович

Кочетов Михаил Константинович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кочетов Михаил Константинович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Нижнеселской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.