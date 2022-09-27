Федотов Тимофей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Тимофей Федорович

Федотов Тимофей Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федотов Тимофей Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Сердобский уезд, д. Пановки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.