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Шкотов Сем. Емельян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шкотов Сем. Емельян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Севский уезд, Витичской.

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