Кукушкин Дмитрий Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукушкин Дмитрий Федор.

Кукушкин Дмитрий Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кукушкин Дмитрий Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Вязниковский уезд, Рыковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.