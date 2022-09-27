Вишневецкий Павел Саввов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВишневецкий Павел Саввов

Вишневецкий Павел Саввов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вишневецкий Павел Саввов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Лошкаревской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.