Поляк Иосиф Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляк Иосиф Павл.

Поляк Иосиф Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Поляк Иосиф Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Полтавский уезд, г. Полтава

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.