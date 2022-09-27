Кочеванов Фед. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочеванов Фед. Ив.

Кочеванов Фед. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кочеванов Фед. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Замошской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.