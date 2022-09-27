Сивостьянов Емельян Зелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивостьянов Емельян Зелевич

Сивостьянов Емельян Зелевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сивостьянов Емельян Зелевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Речицкий уезд, Якимовской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.