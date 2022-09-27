Могдярж Войц. Стан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМогдярж Войц. Стан.

Могдярж Войц. Стан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Могдярж Войц. Стан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Белгорайский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.