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Кульбаба Петр Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кульбаба Петр Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Грайворонский уезд, Александровск.

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