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Макаров Петр Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Макаров Петр Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Козловская, Самлевка

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