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Черевиченко Федор Артемьев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черевиченко Федор Артемьев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Царицынский уезд, г. Царицын

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