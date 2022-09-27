Фефелов Никита Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФефелов Никита Филип.

Фефелов Никита Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фефелов Никита Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Златоустовский уезд, Дуванской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.